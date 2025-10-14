De la mano de Lopetegui, Qatar se clasifica al Mundial 2026 al vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos

Bajo la batuta de Julen Lopetegui, Qatar se clasificó el martes para la Copa del Mundo al vencer 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos en las eliminatorias de Asia.

Los goles de cabeza de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel en el segundo tiempo aseguraron el triunfo qatarí y el visado para disputar al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de la primera vez que Qatar, que perdió los tres partidos de la fase de grupos cuando fue anfitrión del torneo de 2022, avanza a un Mundial tras sortear las eliminatorias.

La victoria dejó a Qatar en la cima del Grupo A en la cuarta ronda de las eliminatorias de Asia, por delante de los Emiratos Árabes Unidos, que ahora pasan a la quinta ronda. Omán fue eliminado tras terminar tercero en el grupo.

Lopetegui ha sido el artífice de la clasificación qatarí. El entrenador español fue despedido por el West Ham de la Liga Premier en enero y, cinco meses después, volvió al fútbol de selecciones para dirigir a un equipo que estaba en crisis.

Qatar es la segunda selección que Lopetegui lleva a un Mundial. Lo hizo al frente de España para la cita de Rusia 2018, pero no pudo dirigir en ese torneo luego que la federación nacional lo destituyó el día previo a la inaguración tras haber aceptado una oferta para dirigir al Real Madrid.

Dos minutos después de comenzar la segunda mitad, Khoukhi abrió el marcador al cabecear un tiro libre de Akram Afif, superando al portero Khalid Essa. A 17 minutos del final, Afif aportó otra asistencia, con el centro de desde la izquierda que Pedro Miguel cabeceó al segundo palo.

Qatar se quedó con diez hombres cuando Tarek Salman recibió una roja directa a los 87 minutos. Después del octavo de los 15 minutos añadidos, los Emiratos recortaron distancias con el remate de Sultan Adil desde dentro del área, poniéndolo tensión a la agonía. Los Emiratos necesitaban empatar para avanzar.

Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán ya habían asegurado su clasificación. En esta cuarta ronda de las eliminatorias, seis equipos de la confederación se dividieron en dos grupos de tres. Cada ganador de grupo se clasifica para el Mundial y los dos segundos clasificados avanzan a la quinta ronda en noviembre.

