Medias Blancas anotan 5 en la 5ta entrada y vencen a Tigres por 9-6

El venezolano Yoendrys Gómez ponchó a siete en cinco entradas, el cubano Edgar Quero conectó tres hits e impulsó tres carreras, y los Medias Blancas de Chicago anotaron cinco en el quinto inning para vencer el martes 9-6 a los Tigres de Detroit.

El abridor de Detroit Jack Flaherty y Gómez (1-1) libraron un duelo de tres entradas sin carreras antes de que el dominicano Wenceel Pérez rompiera el empate por los Tigres en la cuarta entrada con un elevado de sacrificio que impulsó a Kerry Carpenter.

Chicago empató el juego en la quinta entrada con un sencillo dentro del cuadro por parte de Curtis Mead que impulsó a Kyle Teel. Colson Montgomery también conectó un sencillo de dos carreras en esa entrada.

Brant Hurter relevó a Flaherty (6-12) y otorgó una base por bolas que permitió otra carrera.

Los Medias Blancas llenaron las bases nuevamente en la sexta entrada, y Codi Heuer otorgó una base por bolas a Andrew Benintendi para que entrara otra anotación, la cual colocó la pizarra en 6-1.

Dillon Dingler conectó un cuadrangular de dos carreras sobre la pared del jardín derecho para acercar en dos anotaciones a Detroit.

Quero sentenció a los Tigres con un jonrón solitario en la séptima entrada que puso a los Medias Blancas arriba por 7-3. Quero también conectó un sencillo de dos carreras en la octava.

Mike Vasil permitió tres carreras en la novena entrada antes de que Jordan Leasure lograra su cuarto salvamento de la temporada.

El inicio del juego se retrasó 50 minutos debido a la lluvia.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-1. El dominicano Pérez de 3-0 con una remolcada. El cubano Andy Ibáñez de 2-1 con una anotada. El puertorriqueño Javier Báez de 1-0.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 5-1. Los cubanos Luis Robert de 4-1 con una remolcada, Miguel Vargas de 3-0 con una anotada, Quero de 5-3 con dos anotadas y tres impulsadas.