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Tristan Peters conecta grand slam en paliza de los Medias Blancas por 22-1 sobre los Reales

REALES-MEDIAS BLANCAS
REALES-MEDIAS BLANCAS (AP)

Tristan Peters conectó un grand slam y remolcó seis carreras, el cubano Miguel Vargas pegó un jonrón de tres carreras y un doble impulsor en la tercera entrada de 10 carreras de Chicago, y los Medias Blancas aplastaron la noche del viernes por 22-1 a los Reales de Kansas City.

David Sandlin (2-1) permitió una carrera y ponchó a seis en seis entradas. El novato de 25 años concedió tres hits y dio tres bases por bolas.

Jacob Gonzalez, Andrew Benintendi y Kyle Teel también conectaron jonrón por los Medias Blancas. Gonzalez y Vargas impulsaron cinco carreras cada uno, Teel remolcó tres y Chase Meidroth se fue de 5-4 con dos carreras impulsadas.

Vargas conectó el 18º jonrón de su carrera, la mayor cifra de su trayectoria, esta temporada para abrir el marcador en la tercera; Chase Meidroth pegó un sencillo para impulsar una carrera y Tristan Peters añadió un sencillo de dos carreras antes de que Gonzalez conectara un jonrón de tres carreras y el doble de Vargas pusiera el juego 10-0.

Mitch Spence (0-2) relevó al abridor de los Royals, Steven Cruz, en la segunda entrada y permitió 10 carreras en 1 1/3 innings.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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