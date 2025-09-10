Tristan Gray conecta un jonrón decisivo y los Rays vencen 5-4 a Medias Blancas

Tristan Gray, Josh Lowe y Richie Palacios conectaron jonrones para ayudar a los Rays de Tampa Bay a vencer el martes 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.

Gray conectó un jonrón en solitario para desempatar el juego contra Tyler Alexander (5-14) en la séptima entrada. Fue el tercer jonrón de Gray en 17 juegos desde que fue adquirido de los Medias Blancas en un intercambio el 26 de julio.

Kevin Kelly (2-3) consiguió un out para llevarse la victoria, y Pete Fairbanks manejó la novena entrada para su 25mo salvamento en 30 oportunidades.

Tampa Bay ascendió nuevamente a .500 con su undécima victoria en 16 juegos. Había perdido tres seguidos después de una racha de siete victorias consecutivas.

Kyle Teel conectó un jonrón para los Medias Blancas, que ocupan el último lugar y habían ganado siete de ocho.

El derecho de Tampa Bay, Adrian Houser, ponchó a nueve mientras lanzando 5 episodios y un tercio permitiendo tres carreras contra su antiguo equipo. Llegó en un intercambio el 31 de julio con Chicago.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-0. El dominicano Junior Caminero de 4-1 con una anotada.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-2 con una anotada. El cubano Edgar Quero de 4-0.

