Broncos arruinan el debut de Cam Ward con victoria 20-12 sobre los Titans

Bo Nix superó tres pérdidas de balón y los Broncos de Denver arruinaron el debut de la primera selección del pasado draft de la NFL, Cam Ward, con una victoria de 20-12 sobre los Titans de Tennessee el domingo, ganando a pesar de un desempeño ofensivo desordenado y dos errores clave en equipos especiales.

Nix lanzó un pase de anotación a Courtland Sutton junto con sus dos intercepciones y un balón suelto perdido, y el novato corredor R.J. Harvey tuvo una escapada de 50 yardas que preparó la carrera de touchdown de 19 yardas de J.K. Dobbins por el centro, que puso el marcador 20-12 a mitad del último cuarto.

La defensa férrea de Denver mantuvo a Ward en 12 de 28 pases para 112 yardas sin touchdowns. Ward no tuvo intercepciones, pero perdió el balón en el último minuto. Los Titans lograron solo 134 yardas en 55 jugadas y convirtieron dos de 14 en tercera oportunidad. Ward fue capturado seis veces.

Los quarterbacks seleccionados en la primera posicón global tienen un récord de 4-14-1 en la era del draft común al iniciar un partido inaugural de temporada. Cuando Caleb Williams consiguió la victoria con Chicago el año pasado, fue el primer triunfo en un partido inaugural de temporada desde David Carr en 2002.

Ward no se unió a Williams, sino que agregó su nombre a una larga lista de números uno que perdieron su primer juego. Desde 2000, los últimos 17 quarterbacks seleccionados en el puesto número uno tienen un récord de 1-15-1.

Tennessee tuvo tres oportunidades para empatar en los últimos cinco minutos, pero no logró concretar ninguna.

La defensa de Denver rescató a los Broncos toda la tarde.

Mims, un retornador de despejes All-Pro en dos ocasiones, dejó caer un despeje temprano en el cuarto período, dando a Tennessee la posesión en la yarda 24 de Denver. Sin embargo, capturas consecutivas de Jonah Ellis y Zach Allen empujaron a los Titans fuera del rango de gol de campo.

