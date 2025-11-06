Triple-doble de Westbrook y actuación clave de Schroder llevan a Kings a triunfo ante Warriors

Russell Westbrook logró el triple-doble número 204 en su carrera, un récord en la NBA, y Dennis Schroder impulsó una racha clave en el último cuarto para que los Kings de Sacramento se impusieran el miércoles 121-116 sobre los Warriors de Golden State, en un duelo entre equipos diezmados.

Schroder encestó tres triples en la racha de 11-0 que rompió un empate a 104 en el último cuarto, y los Kings se mantuvieron firmes para ganar el primer partido de una serie de cinco en casa.

Westbrook consiguió 23 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para su primer triple-doble con Sacramento. DeMar DeRozan lideró a los Kings con 25 puntos y Schroder terminó con 18.

Will Richard anotó 30 puntos y Moses Moody añadió 28 por los Warriors. Jonathan Kuminga anotó 24 pero falló un tiro en la pintura con 24 segundos por jugar y Golden State abajo por tres.

El primer enfrentamiento de la temporada entre los dos rivales del norte de California perdió mucho brillo en la antesala, cuando Stephen Curry (enfermedad), Jimmy Butler (espalda) y Draymond Green (costillas) fueron descartados por Golden State.

Domantas Sabonis (costillas) y Zach LaVine (espalda) se ausentaron por Sacramento.

