Triple de Vucevic antes de la bocina da a los Bulls victoria 122-121 sobre los Blazers

Nikola Vucevic encestó un triple en el último segundo y los Bulls de Chicago resistieron un furioso intento de remontada de los Trail Blazers de Portland, a quienes superaron el miércoles por 122-121.

Vucevic terminó con 27 puntos y Coby White aportó 25 desde el banquillo por los Bulls, que tomaron una ventaja de 21 tantos en el último cuarto.

Un triple de Deni Avdija empató el marcador para los Blazers a 116 y una bandeja de Donovan Clingan puso a Portland al frente con 47 segundos por jugar. Clingan añadió un tiro libre para culminar una racha de 31-7 y darle a Portland una ventaja de 119-116.

El triple de White con 9,1 segundos acercó a los Bulls a 120-119. Después de que Jerami Grant convirtió el segundo de dos tiros libres, White pasó el balón a Vucevic en el perímetro para el tiro ganador.

Grant terminó con 33 puntos por los Blazers, que han perdido cuatro duelos seguidos y seis de los últimos siete.

