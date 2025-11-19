LeBron James debuta en temporada histórica; Lakers doblegan 140-125 a Jazz

LeBron James totalizó 11 puntos y 12 asistencias en el primer partido de su inédita 23º temporada en la NBA, y Luka Doncic añadió 37 unidades y diez asistencias por los Lakers de Los Ángeles, que doblegaron el martes 140-125 al Jazz de Utah.

James, de 40 años, hizo su debut en la temporada dentro de la alineación titular de los Lakers y jugó 30 minutos después de perderse el campamento de prácticas y sus primeros 14 duelos debido a la ciática. Vince Carter era el otro jugador en la historia de la NBA que ha participado en 22 temporadas, pero James lo superó al abrir el siguiente capítulo de una carrera profesional que comenzó en 2003.

El astro no tardó en encontrar el ritmo: ofreció una cátedra de juego en equipo en la segunda mitad, y Doncic anotó 17 puntos en el tercer cuarto para que los Lakers se alejaran de Utah.

Austin Reaves agregó 26 puntos a la causa de los Lakers, que mejoraron a 11-4 con su tercera victoria consecutiva.

Keyonte George, quien nació diez días después del debut de James en la NBA, igualó su máximo número de la temporada con 33 puntos para el Jazz dos noches después de encestar el triple ganador en un emocionante partido de doble tiempo extra contra Chicago.

Lauri Markkanen facturó 31 puntos por Utah, que ha perdido cinco de siete.

James no anotó en sus primeros 11 minutos en la cancha, pero sus dos triples en la primera mitad lo colocaron por delante de Reggie Miller como el sexto con más encestes de tres puntos en la historia de la NBA.

Su hijo Bronny James jugó los últimos 3:33 minutos y encestó un triple.

