Triple de Jayson Tatum ante Hornets podría indicar que elevó su juego tras lesión de Aquiles

Con 5:57 por jugar contra los Hornets de Charlotte, Jayson Tatum puso a prueba al alero Miles Bridges y usó una finta para desequilibrar al defensor por apenas un instante para encestar un triple sin dudar.

Mientras el entrenador de los Hornets, Charles Lee, pedía un tiempo muerto, Tatum hizo un gesto hacia algunos aficionados de Charlotte en las gradas y chocó las manos con sus compañeros, con una mirada concentrada, mientras se dirigía de regreso hacia el banquillo de los Celtics.

Fue el tipo de jugada que los aficionados de los Celtics han estado esperando de Tatum desde que el seis veces All-Star de la NBA volvió a la acción tras romperse el tendón de Aquiles en mayo pasado.

Después del partido, un reportero le preguntó a Tatum si era una locura decir que ese tiro —y su reacción— indicaban que había vuelto.

“Quiero decir, no, no sería una locura decir eso”, respondió Tatum.

En otras palabras, Tatum, ya con 11 partidos desde su regreso, está empezando a sentirse en ritmo.

Tatum no volvió al partido después de darle a los Celtics una ventaja de 16 puntos. No tuvo que hacerlo: ese triple como puñal prácticamente sepultó a los Hornets.

Terminó con 32 puntos, su máximo de la temporada, al acertar 12 de 23 tiros —incluidos 5 de 10 desde más allá del arco—, además de ocho asistencias, cinco rebotes y un tapón en 31 minutos de acción, mientras Boston venció a Charlotte 114-99 en lo que quizá fue su mejor partido desde que regresó, en una victoria 120-100 sobre Dallas el 6 de marzo.

No fue solo el tiro lo que sirvió como recordatorio de lo dominante que puede ser Tatum como jugador.

Anotó tiros en suspensión girando sobre un pie, superó a los rivales rumbo al aro en penetraciones, logró un estruendoso mate a dos manos y habilitó a sus compañeros con tiros abiertos después de atraer dobles marcas, todo ello jugando con paciencia y aplomo.

Tatum se convirtió en el jugador más joven en la historia de los Celtics en alcanzar los 14.000 puntos.

Pero está más feliz simplemente por volver a jugar baloncesto a un alto nivel tras un agotador proceso de rehabilitación. Los Celtics también están contentos. Tienen marca de 9-2 desde que volvió a la cancha.

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