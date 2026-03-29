Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Embiid y George llevan a 76ers a triunfo de 118-114 para cortar buena racha de Hornets

76ERS-HORNETS
76ERS-HORNETS (AP)

Joel Embiid anotó 29 puntos, Paul George terminó con 26 unidades y 13 rebotes, y los 76ers de Filadelfia remontaron una desventaja de 13 tantos en la segunda mitad para vencer el sábado 118-114 a los Hornets de Charlotte.

Merced a su cuarta victoria en cinco partidos, Filadelfia amplió a dos juegos su ventaja sobre Charlotte en la lucha por el séptimo puesto en la carrera de playoffs de la Conferencia Este.

Tyrese Maxey regresó a la alineación titular de los Sixers y aportó 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. El base estelar había estado fuera desde el 7 de marzo debido a una lesión en un tendón del meñique derecho.

Brandon Miller encestó cinco triples y terminó con 29 puntos y ocho rebotes por Charlotte, que vio cortada su racha de cinco victorias. LaMelo Ball contribuyó con 20 puntos y ocho asistencias, y Moussa Diabate sumó 10 unidades y 11 rebotes.

Charlotte ganaba por 36-25 tras el primer cuarto. El segundo cuarto de 39 puntos de Filadelfia recortó la ventaja a 69-64 al descanso.

Relacionados

Embiid lideró a todos los anotadores con 21 puntos en la primera mitad, mientras que Maxey añadió 17. Miller encabezó a Charlotte con 18 unidades en los periodos iniciales.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in