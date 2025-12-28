Tyler Shough impulsa a los Saints con gran segunda mitad para vencer 34-26 a los Titans

Tyler Shough lanzó un pase de touchdown de diez yardas a Kevin Austin Jr. con 6:22 restantes para poner a los Saints de Nueva Orleans por delante de manera definitiva el domingo mientras se recuperaban de un déficit de 13 puntos para vencer a los Titans de Tennessee.

Shough mejoró a 5-3 como titular, ayudando a los Saints (6-10) a ganar su cuarto partido consecutivo. Superó a Cam Ward, la primera selección general del draft, en este tercer juego de la NFL entre quarterback novatos titulares esta temporada. Shough completó 22 de 27 pases para un récord personal de 333 yardas y dos touchdowns con un índice de pasador de 142.siete.

Audric Estime añadió una carrera de touchdown de 32 yardas con 3:44 restantes mientras Nueva Orleans dominaba la segunda mitad. Los Saints superaron a los Titans 24-6 y los aventajaron en yardas 331-152 después del medio tiempo.

Chase Young tuvo uno 1/2 de las cuatro capturas de los Saints y también despojó a Ward y devolvió el balón suelto 33 yardas para un touchdown. Charlie Smyth pateó un par de goles de campo. Young consiguió media captura con 5:16 restantes para forzar a los Titans a un tres y fuera.

Ward lanzó para 251 yardas y dos touchdowns.

