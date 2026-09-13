Los Nacionales remontan para ganar 6-5 y barrer a los Angelinos

Daylen Lile conectó un triple que propulsó un rally de cuatro carreras en la octava entrada, Jacob Young y Dylan Crews remolcaron carreras y los Nacionales de Washington vencieron el domingo 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles para completar una barrida de tres juegos.

Los Ángeles cayó a 56-93 y debe ganar al menos siete de sus últimos 13 partidos para evitar su primera temporada de 100 derrotas.

Washington mejoró a 3-61 cuando iba perdiendo después de siete entradas, y barrió a los Angelinos por primera vez.

Erik Tolman (1-1) cometió un lanzamiento descontrolado que permitió una carrera y el venezolano Moisés Ballesteros conectó un elevado de sacrificio que puso a Los Ángeles arriba 4-2 en la octava.

Yohandy Morales pegó un sencillo ante Luke Murphy (0-3) para abrir la octava y Lile conectó un triple; además, el bateador emergente venezolano Jorbit Vivas conectó un sencillo impulsor que empató el marcador 4-4. Young conectó un doble que puso a su equipo al frente y que sacó del juego a Murphy, y Crews pegó un sencillo impulsor con dos outs.

Jack Sinclair consiguió su primer salvamento profesional, al permitir un rodado impulsor de Christian Moore.

Ballesteros y Zach Neto conectaron jonrones solitarios por los Angelinos.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP