Trey Yesavage volverá esta temporada con los Azulejos tras operación de rodilla

El lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, Trey Yesavage, estará en evaluación semana a semana tras una cirugía para reparar el menisco de la rodilla izquierda, informó el martes el mánager John Schneider.

Schneider comentó que es posible que Yesavage vuelva a lanzar esta temporada. Yesavage abandonó su apertura en Houston el martes pasado después de sentir dolor en la rodilla mientras calentaba para la tercera entrada.

Yesavage estableció en octubre pasado un récord de postemporada de los Blue Jays al ponchar a 11 bateadores en 5 1/3 entradas sin hit contra los New York Yankees en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Seleccionado en el puesto 20 global del draft amateur de 2024, Yesavage tiene marca de 5-5 con efectividad de 3,65 en 18 aperturas.

También el martes, los Azulejos colocaron al lanzador derecho Jameson Taillon en la lista de lesionados de 15 días debido a una tendinitis en el antebrazo derecho. Taillon fue sustituido después de cuatro entradas en blanco en la victoria del lunes por 2-1 sobre Boston.

Toronto llamó de vuelta al lanzador derecho Chase Lee desde Triple-A Buffalo.

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