El sencillo de Nimmo en la 10ma ayuda a Rangers a vencer 4-1 a Angelinos y cortar mala racha fuera

Brandon Nimmo bateó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en la 10ma entrada y los Rangers de Texas vencieron 4-1 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del lunes para cortar una racha de cinco derrotas consecutivas como visitantes.

Texas ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros en total y está a medio juego del líder del Oeste de la Liga Americana, Houston.

Nimmo y el venezolano Elias Díaz terminaron cada uno con dos hits y una carrera impulsada.

Peyton Gray (6-0) lanzó una novena entrada perfecta, retirando a los tres bateadores, para acreditarse la victoria. Jacob Latz trabajó una décima sin permitir carreras para conseguir su 23er salvamento.

Luke Murphy (0-1) entró para abrir la 10ª por los Angelelinos. Wyatt Langford recibió una base por bolas para abrir la entrada y Corey Seager conectó un sencillo para llenar las bases. El dominicano Ezequiel Duran elevó un out, Blake Weiman reemplazó a Murphy y la línea de Nimmo al jardín derecho impulsó al corredor automático Nicky Lopez antes de que el sencillo de dos carreras de Jake Burger sentenciara la anotación.

Mike Trout conectó un batazo de 418 pies por los Angelinos, su 20mo jonrón de la temporada, en la primera entrada. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana se fue de 2-1 y recibió tres bases por bolas, una intencional.

El jardinero derecho de los Angelinos, Wade Meckler, le robó un jonrón a Seager para terminar la séptima y preservar el empate 1-1.

Díaz conectó un sencillo para impulsar a Duran y poner el juego 1-1 en la cuarta.

El abridor de Texas, MacKenzie Gore, ponchó a nueve en 5 1/3 entradas. Permitió cuatro imparables y dio dos bases por bolas. El zurdo de 27 años fue reincorporado el sábado tras una licencia de paternidad, después de que su prometida, Alex, diera a luz a su primer hijo.

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