Peña impulsa la carrera de la ventaja y los Astros vencen 6-3 a los Gigantes en 10 entradas

Jeremy Peña conectó un sencillo de la ventaja sin outs en la 10ma entrada, Isaac Paredes añadió un doble de dos carreras un out después y los Astros de Houston remontaron para vencer 6-3 a los Gigantes de San Francisco la noche del lunes.

LaMonte Wade Jr. abrió la 10ma con Cam Smith en segunda como corredor automático, y Smith avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado de Jason Foley (0-1).

Josh Hader (4-1) lanzó dos entradas perfectas para llevarse la victoria.

Smith conectó un sencillo impulsor del empate con dos outs en la novena contra el cerrador Dylan Smith, después de haber conectado su 16to jonrón en la séptima.

Drew Gilbert pegó un cuadrangular para tomar la delantera en la parte baja de la séptima, tras un elevado de sacrificio previo, y Jung Hoo Lee conectó en la quinta, pero los Gigantes lo dejaron escapar.

El abridor de San Francisco, Blade Tidwell, ponchó a seis y dio una base por bolas en 5 2/3 entradas. Permitió una carrera con cuatro imparables, pero se quedó sin su segunda victoria en las Grandes Ligas.

El venezolano José Altuve puso al frente a los Astros con un elevado de sacrificio en la primera. El cubano Yordan Álvarez conectó un doble con un out que Lee intentó atrapar corriendo hacia atrás y saltando; luego, el sencillo corto del mexicano Paredes dejó a Álvarez en posición de anotar.

Smith terminó con tres hits por Houston, que había perdido dos seguidos y tres de cuatro al llegar a Oracle Park por primera vez en más de dos años. Los Astros tienen marca de 24-15 en sus últimos cinco viajes como visitantes y de 30-21 desde que comenzaron el año 1-9 fuera de casa.

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