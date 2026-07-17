Trey McBride es elegido mejor ala cerrada de la NFL por un panel de AP

Trey McBride fue el punto brillante la temporada pasada para un equipo desalentador en Arizona.

Fue el ala cerrada más productivo de la NFL, una selección All-Pro casi unánime y fue elegido al Pro Bowl por segunda vez consecutiva.

El éxito de McBride también lo ha colocado en el primer puesto entre los alas cerradas en una encuesta de pretemporada de The Associated Press. Recibió cinco votos de primer lugar de un panel de ocho redactores de fútbol americano profesional de AP, quienes clasificaron a los cinco mejores jugadores en la posición, basando sus selecciones en el estado actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

George Kittle terminó segundo con tres votos de primer lugar. Brock Bowers quedó tercero, seguido por Sam LaPorta y Kyle Pitts.

1. Trey McBride, Cardinals de Arizona

McBride tuvo un año de despegue en 2024 y lo respaldó con una temporada récord en 2025.

Atrapó 126 pases la campaña pasada, rompió el récord de Zach Ertz de más recepciones en una temporada por un ala cerrada; sumó 1.239 yardas por recepción, y sus 11 touchdowns por recepción empataron en el primer lugar. McBride también lideró a los alas cerradas con 566 yardas después de la recepción.

Obtuvo un voto de segundo lugar y dos de tercero, además de los cinco de primero, en la votación del Top 5 de esta temporada.

2. George Kittle, 49ers de San Francisco

Kittle registró 57 recepciones para 628 yardas por recepción y siete touchdowns en apenas 11 partidos la temporada pasada, con un promedio de 11,0 yardas por recepción.

Tuvo apenas dos pases soltados y 259 yardas después de la recepción.

El seleccionado siete veces al Pro Bowl y dos veces All-Pro es uno de los mejores alas cerradas bloqueadores en la historia de la NFL.

Kittle, quien se rompió el tendón de Aquiles en la victoria de San Francisco en playoffs sobre los Eagles, recibió dos votos de segundo lugar además de los tres de primero, y apareció en siete boletas.

3. Brock Bowers, Raiders de Las Vegas

Después de una sensacional temporada de novato All-Pro, Bowers estuvo afectado por lesiones el año pasado. Atrapó 64 pases para 680 yardas y siete TD en 12 partidos y fue elegido a su segundo Pro Bowl.

Bowers sumó 296 yardas después de la recepción y tuvo tres pases soltados. Receptor dinámico, Bowers todavía está en proceso de desarrollo como bloqueador.

Recibió tres votos de segundo lugar y apareció en todas las boletas.

4. Sam LaPorta, Lions de Detroit

LaPorta quedó limitado a nueve partidos por lesiones la temporada pasada y tuvo 40 recepciones para 489 yardas y tres TD.

No se le contabilizó ningún pase soltado y totalizó 273 yardas después de la recepción. LaPorta es uno de los mejores alas cerradas completos de la liga y un aporte en el juego terrestre de Detroit por sus sobresalientes habilidades de bloqueo.

5. Kyle Pitts, Falcons de Atlanta

Pitts obtuvo honores All-Pro del segundo equipo tras lograr un máximo de carrera de 88 recepciones para 928 yardas y cinco TD la temporada pasada.

Pitts, quien fue el ala cerrada seleccionado más alto en la historia de la NFL en 2021 cuando los Falcons lo eligieron con el número 4 global, cumplió con las expectativas como novato al llegar al Pro Bowl. Pero decepcionó hasta que tuvo una temporada de despegue el año pasado.

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