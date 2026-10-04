Trevor Lawrence logra su primera victoria ante Bengals en triunfo 22-17 de Jaguars

Trevor Lawrence lanzó para 227 yardas y un touchdown, y la defensa de Jacksonville forzó dos pérdidas de balón cruciales para que los Jaguars resistieran para vencer el domingo 22-17 a los Bengans de Cincinnati.

Joe Burrow lanzó para 428 yardas por los Bengals, que perdieron al receptor All-Pro Ja'Marr Chase por una conmoción cerebral en el segundo cuarto. Tee Higgins tuvo 11 recepciones para 151 yardas.

Burrow, que completó 39 de 54 pases, también sufrió dos intercepciones: una que Jacksonville convirtió en touchdown y la otra cuando los Bengals estaban en la zona roja.

Los Bengals tuvieron una última oportunidad de remontar y avanzaron hasta la yarda 21 de los Jaguars, pero Chase Brown fue detenido a 1 yarda de la primera oportunidad en la yarda 12 tras una recepción en cuarta y 10, lo que permitió a los Jaguars colocarse con marca de 3-1 por segundo año consecutivo.

Cincinnati (2-2) ha perdido dos seguidos por segunda temporada consecutiva después de ganar sus dos primeros.

Lawrence completó 18 de 23 pases para vencer a los Bengals por primera vez en cuatro intentos. El quarterback que está en su sexta temporada en la NFL tras ser la primera selección del draft de la NFL de 2021, tiene al menos una victoria sobre cada rival de la AFC.

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