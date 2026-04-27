Trevor Bauer domina con un juego sin hits de 7 entradas para Long Island Ducks de Atlantic League

El exganador del Premio Cy Young Trevor Bauer lanzó un juego sin hits ni carreras el domingo para los Long Island Ducks de la Atlantic League contra los Lancaster Stormers.

Bauer (1-0) permitió apenas un corredor en base en siete entradas y ponchó a siete con 84 lanzamientos, 54 en la zona de strike. El derecho de 35 años retiró a los primeros 15 bateadores que enfrentó.

Bauer otorgó una base por bolas con un out a Kevin Watson Jr., y luego retiró a los siguientes cinco bateadores para completar el tercer juego sin hits en la historia de los Ducks.

Los Ducks ganaron 13-0.

Bauer ha intentado reactivar su carrera en las Grandes Ligas después de cumplir una suspensión de 194 juegos por violar la política de la MLB sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Nunca fue acusado de un delito en el caso, y las demandas civiles en su contra se resolvieron.

Los Dodgers de Los Ángeles dejaron en libertad a Bauer en enero de 2023. Lanzó en Japón en 2023 y 2025, con una temporada con los Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Beisbol en 2024 de por medio.

Bauer tuvo marca de 4-10 y efectividad de 4,41 con Yokohama el año pasado. Fue nombrado lanzador del año de la Liga Mexicana de Beisbol en 2024.

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