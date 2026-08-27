Tras breve etapa, Coudet dice adiós como técnico de un River Plate en crisis

El técnico argentino Eduardo Coudet anunció el jueves su salida de River Plate, poniendo fin a un breve ciclo de poco más de cinco meses marcado por sucesivos reveses y la falta de rumbo.

Coudet dio a conocer su decisión ante la prensa luego de que el miércoles, en una definición por penales, Independiente Santa Fe de Colombia derrotó 8-7 a River y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Al explicar su dimisión, el “Chacho” Coudet se refirió a la derrota en el torneo continental: “Vienen sucediendo muchas cosas; incluso ayer donde era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la copa.. fue un punto de inflexión, determinante”.

El entrenador apuntó que su ciclo iniciado en marzo tuvo “un arranque a nivel deportivo y personal bueno”. Pero, según indicó, “en esta segunda mitad no hemos arrancado bien".

“He sido el primero que se ha puesto los plazos y tenía en claro que en este club había que ganar y jugar bien”, acotó.

Previamente el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, dijo que la dirección de club “acompaña esta decisión, que es personal". “Creemos que el profesionalismo, la disciplina de trabajo de Chacho y la calidad humana, merecía un cierre acá”, agregó.

Di Carlo anunció que el entrenador interino será Leonardo Ponzio, otroa mediocampista del club y actual miembro de la secretaría técnica. Se pondrá al frente del plantel de cara al duelo ante Banfield del domingo por la liga local.

La derrota del miércoles hizo tocar fondo a River, que tan solo sumó una victoria en sus últimos nueve partidos. El técnico no logró la calidad que se esperaba de un plantel en el que el club realizó inversiones millonarias y con figuras de la talla de Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, campeones del mundo en 2022.

Coudet había reemplazado a principios de marzo pasado a Marcelo Gallardo —el técnico más exitoso en la historia de River — y venía de dirigir al Alavés en La Liga española. Anteriormente fue entrenador del Atlético Mineiro, Celta de Vigo, Internacional de Porto Alegre, Racing, Club Tijuana y Rosario Central.

El penúltimo lugar de River en la Zona B del torneo Clausura y el undécimo puesto en la tabla anual, fuera de las posiciones de ingreso a las copas internacionales de 2027, hacían insostenible la situación de Coudet. Desde su llegada en marzo pasado, el técnico dirigió 27 encuentros, con 13 triunfos, seis empates y ocho derrotas.

Sus inicios fueron auspiciosos pero luego el rendimiento del equipo empezó a caer y terminó perdiendo su identidad en medio del creciente enojo de los hinchas.

En abril cayó 1-0 ante su archirrival Boca Juniors en el Monumental por la 15ta fecha del torneo Apertura. A fines de mayo sufrió un duro golpe con la derrota 3-2 ante Belgrano de Córdoba en la final de ese torneo. Dos meses después quedó eliminado de la Copa Argentina tras ser perder 3-1 ante Aldosivi en los 16avos.

“Si le hago mal a River, saludo a todos con un beso y un abrazo y me voy”, había dicho hace tres semanas Coudet luego de la derrota 1-0 frente a Tigre en el Monumental. Fue la primera vez que los millonarios perdían seis partidos consecutivos por liga y copa desde el comienzo del profesionalismo en 1931.

El equipo millonario no pudo disputar la Copa Libertadores 2026 porque no logró clasificar en la temporada anterior.

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