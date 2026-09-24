Tras 3 temporadas seguidas con 100 derrotas, los Medias Blancas vuelven a playoffs

Después de convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en enlazar temporadas consecutivas de 100 derrotas con un boleto a los playoffs, nadie habría reprochado a los Medias Blancas que el jueves celebraran a lo grande en el terreno del Kauffman Stadium.

En cambio, formaron sin aspavientos una fila para darse la mano, como si su victoria 9-1 sobre los Reales hubiera sido cualquier juego vespertino de mitad de verano.

Se estaban guardando la fiesta para el clubhouse.

Los Medias Blancas aseguraron, como mínimo, uno de los tres puestos de comodín de la Liga Americana con la paliza en Kansas City, y en el vestuario visitante, cubierto con plástico, las botellas de Moët se apilaban rápidamente. El cubano Miguel Vargas estaba empapado, Munetaka Murakami sonreía de oreja a oreja y un equipo del que se esperaba que terminara último en la División Central de la Liga Americana disfrutaba de una aparición de postemporada de lo más improbable.

“Esto significa mucho para nosotros”, comentó Vargas. “Llevamos mucho tiempo persiguiendo este momento. Es especial para nosotros. Es especial para toda la organización. Este es un grupo especial de muchachos, y es lo más divertido que podemos tener”.

Eso quizá sea un poco de hipérbole. Los Medias Blancas podrían estar replicando —o superando— la celebración este fin de semana.

Eso se debe a que todavía tienen la mira puesta en un título divisional. Los Medias Blancas comenzaron el día a solo un juego de Cleveland, que más tarde el jueves terminaba una serie de tres juegos en Boston. Chicago se dirigía a casa para una serie de tres partidos contra Colorado, último lugar, mientras que los Guardianes se preparaban para volar a Kansas City, donde cierran su temporada regular este fin de semana.

Tal vez por eso los Medias Blancas mostraron cierta contención al celebrar su pase a la postemporada justo delante de los Reales.

Aún podrían necesitar un poco de ayuda de ellos.

“Ellos saben de qué se trata esto”, señaló el mánager de los Medias Blancas, Will Venable. “Esto viene con la expectativa de que iba a pasar, lo cual es realmente genial. Sin duda se están soltando ahora mismo, tendremos un vuelo divertido, pero mañana volvemos al trabajo”.

Fue un día redondo para la ciudad de Chicago. Justo cuando los Medias Blancas aseguraban su pase a la postemporada, los Cachorros sellaban una victoria 2-1 sobre los Marlins y también aseguraban un puesto de comodín en los playoffs de la Liga Nacional. Ambos equipos de Chicago llegaron a la postemporada por cuarta vez después de 1906, 2008 y 2020.

Los Cachorros también lo lograron el año pasado, cuando los Medias Blancas estaban ocupados perdiendo 102 juegos y parecían tener pocas razones para la esperanza.

No era solo que los Medias Blancas estuvieran a dos años de distancia de perder 121 juegos, estableciendo un récord posterior a 1900, o que ningún equipo hubiera llegado a los playoffs después de temporadas consecutivas de 100 derrotas —y mucho menos tres seguidas—. Pero incluso a mediados de abril, estaban cumpliendo —eh, ¿incumpliendo?— con las expectativas de la mayoría: arrancaron 6-13 y parecían, en todos los sentidos, un perdedor crónico.

Pero entonces sus jóvenes empezaron a batear con poder, y los Medias Blancas comenzaron a acumular victorias.

Murakami, quien firmó en diciembre un contrato de dos años y 34 millones de dólares —después de que los Medias Blancas pagaran una cuota de traspaso de 6.575.000 dólares a los Yakult Swallows—, suma 33 jonrones y el jueves impulsó su carrera número 74. Vargas ha estado recibiendo algo de ruido de MVP tras conectar 33 jonrones propios e impulsar 92. Y Colson Montgomery, quien el jueves empató el récord de temporada de Mark Reynolds con 223 ponches, ha disimulado todos esos abanicos al pegar 31 jonrones e impulsar 87 carreras.

“Las victorias son lo único que importa”, manifestó Montgomery, con champaña y cerveza escurriéndole de las gafas en medio del pandemonio. “¿Ven esto? Esto es lo único que importa. Lo que sea que pueda hacer para ayudar al equipo, eso es lo único que me interesa”.

El canje de Chicago del as zurdo Garrett Crochet a los Medias Rojas en diciembre de 2024 también ha rendido dividendos a largo plazo.

Tres jugadores que los Medias Blancas obtuvieron en el acuerdo —Kyle Teel, Chase Meidroth y Braden Montgomery— estuvieron en la alineación el jueves, y todos desempeñaron un papel importante para ayudar a los Medias Blancas a asegurar su 12ª aparición en la postemporada.

Teel conectó un jonrón, se embasó cinco veces y anotó tres carreras. Meidroth pegó un par de hits, extendiendo su racha de embasarse a 15 juegos. Y bateando último en el orden, Montgomery conectó un hit y anotó durante una segunda entrada de tres carreras que abrió el juego.

Iba 6-0 después de dos entradas y 8-0 después de cuatro. Y muy pronto, se estaban colocando lonas de plástico en el clubhouse visitante, con una fiesta casi inconcebible a solo 90 minutos de distancia.

“Esto es lo que son los Medias Blancas. Nos unimos”, expresó Murakami, “y esto no es el final. Vamos a empezar desde aquí”.

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