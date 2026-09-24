Bravos planean poner a Martín Pérez en la lista de lesionados por inflamación lumbar

Los Bravos planean colocar al zurdo venezolano Martín Pérez en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en la parte baja de la espalda, lo que deja a Atlanta con menos opciones en su rotación abridora a medida que se acerca la postemporada.

Pérez, con marca de 9-9 y efectividad de 3,04 en 26 aperturas esta temporada, probablemente no estaría disponible hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, según el mánager de los Bravos, Walt Weiss.

Pérez lanzó 142 entradas, su cifra más alta desde que fue All-Star en 2022 con Texas.

El también abridor de los Bravos Bryce Elder, quien igualmente hizo 26 aperturas esta temporada, está en la lista de lesionados mientras se recupera de una cirugía de rodilla realizada el 8 de septiembre. Se espera que esté fuera de tres a cuatro semanas. El dominicano Reynaldo López, quien formó parte de la rotación en algunos momentos de esta temporada e inició 13 juegos, está en la lista de lesionados por molestias en el hombro derecho y no hay un calendario para su regreso.

Eso deja a los Bravos con una rotación probable para la Serie de Comodines de Chris Sale (14-9, 2,16), Tyler Mahle (7-10, 3,81) y Grant Holmes (10-5, 3,47).

El novato JR Ritchie (10 aperturas, 1-4, 4,79) es una posible cuarta opción como abridor si los Bravos avanzan a la Serie Divisional.

“No es lo ideal, pero muchas de estas grandes historias de las que hablo se han creado por este tipo de situaciones”, comentó Weiss. “Ahí dentro todo sigue como de costumbre. Seguimos adelante y, por cómo van las cosas este año, probablemente alguien va a tener una oportunidad un poco mayor y hará algo con ella”.

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