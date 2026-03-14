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Trail Blazers vencen al Jazz por 124-114 y se acercan a Warriors, 9nos del Oeste

JAZZ-TRAIL BLAZERS
JAZZ-TRAIL BLAZERS (AP)

Jrue Holiday y Scoot Henderson anotaron 25 puntos cada uno, Donovan Clingan sumó 21 tantos y 15 rebotes, y los Trail Blazers de Portland derrotaron el viernes 124-114 al Jazz de Utah.

Con la derrota de Golden State ante Minnesota, los Blazers se colocaron a medio partido de los Warriors en la lucha por el noveno puesto de la Conferencia Oeste.

Brice Sensabaugh lideró a Utah con 31 puntos.

Después de que Utah se adelantó por 33-15, los Trail Blazers encontraron su ritmo y encadenaron una racha de 27-5 para tomar el control.

Sidy Cissoko encestó triples consecutivos para abrir el segundo periodo por los Blazers y poner el marcador 38-34, como parte de una racha de 14-0 para iniciar el periodo. Portland tomó su primera ventaja con un triple de Holiday y se fue al descanso arriba por 66-58.

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El Jazz tuvo varias rachas en la segunda mitad para recortar la diferencia. Una bandeja de Oscar Tshiebwe dejó el marcador 91-89 con 2:01 minutos por jugar en el tercer cuarto, pero Utah no pudo aproximarse más.

El sexto triple de Sensabaugh puso el marcador 106-101 con 5:49 minutos restantes. Portland respondió con triples consecutivos de Holiday y Henderson para ampliar la ventaja a 114-103 con 3:28 por jugar.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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