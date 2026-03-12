Kawhi Leonard anota 45 puntos en paliza de Clippers, 153-128 a Timberwolves

Kawhi Leonard anotó 45 puntos y los Clippers de Los Ángeles arrollaron el miércoles 153-128 a los Timberwolves de Minnesota para situarse por encima de la marca de .500, merced a su tercera victoria consecutiva y la sexta en siete partidos.

Los Clippers, octavos en la Conferencia Oeste con marca de 33-32 tras comenzar en 6-21, lograron su mayor total de puntos de la temporada. Aplastaron a Minnesota después de vencer a Nueva York la noche del lunes para abrir una estadía en casa de cinco partidos.

Leonard acertó 15 de 20 disparos de campo y 6 de 9 triples. Encestó 9 de 10 tiros libres.

Los Angeles convirtió 19 de 37 triples.

Bennedict Mathurin anotó 22 puntos por Los Angeles. El recién llegado a los Clippers, Darius Garland, sumó 21, al encestar cinco triples.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 36 puntos y Naz Reid aportó 18.

Minnesota cayó al sexto puesto en la apretada Conferencia Oeste, pero a sólo medio partido de los Lakers, que son terceros. Los Timberwolves han perdido tres seguidos tras ganar cinco consecutivos. Perdieron ante los Lakers la noche del martes para abrir una gira de cuatro partidos.

