Amigos y familia de Wilt Chamberlain animan a estrellas de NBA a romper sus récords

Olin Chamberlain sintonizará en la televisión el partido del Thunder de Oklahoma City. Y tendrá a la mano el teléfono, tal como hace cada vez que se pone a prueba uno de los récords de la NBA de su tío.

El chat grupal de la familia suele volverse loco cada vez que hay posibilidades de que caiga otro récord de Wilt Chamberlain —“tío Dippy” para Olin y otros familiares cercanos al fallecido miembro del Salón de la Fama.

El caso más reciente llegaba la noche del jueves, cuando el actual Jugador Más Valioso de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, intentaba ante Boston llegar a 127 partidos consecutivos con al menos 20 puntos. Chamberlain impuso la marca de 126 encuentros entre 1961 y 1963; incluso anotó al menos 20 puntos en cada partido de la temporada 1961-62 con los Warriors de Filadelfia.

Mientras apoya a Gilgeous-Alexander desde su casa en Filadelfia, Olin, de 50 años —su padre Oliver era hermano de Wilt—, cuenta que se ha interesado activamente en mantener vivo el legado de Chamberlain, incluso mediante un fondo de becas conmemorativo.

Si cae un récord, no pasa nada, enfatiza Olin. Hay cerca de 60 marcas más de la NBA que pertenecen a Chamberlain.

“Tiene tantas que uno no lo afectará”, comentó Olin Chamberlain entre risas. “Dejó un legado enorme”.

Resulta que las estrellas actuales de la NBA están haciendo un gran trabajo para mantener el nombre de Chamberlain en los titulares.

El récord de Chamberlain, de 100 puntos en un partido, se mantiene vigente desde 1962.

Bam Adebayo, de Miami, anotó 83 puntos y estableció marcas de la liga de tiros libres encestados e intentados durante el partido del martes ante Washington. Eso volvió a colocar en primer plano de la NBA los logros de Chamberlain —53 años después de jugar su última temporada.

Kobe Bryant es el tercero de la lista con 81 puntos en un encuentro.

“Wilt, yo, y luego Kobe, suena una locura”, dijo Adebayo.

La familia de Chamberlain se mantiene orgullosa de todo lo que Wilt logró dentro y fuera de la cancha.

Michelle Smith, una de las sobrinas de Chamberlain, señaló que el exastro de los 76ers disfrutaba involucrarse en la comunidad y nunca rechazaba una solicitud de autógrafo. También creía que —a diferencia de algunas viejas glorias que quieren permanecer para siempre grabadas en el libro de récords— su tío estaría alentando con entusiasmo a Gilgeous-Alexander para que establezca la marca de 20 puntos y a otros para que sigan desafiando ese hito de 100 unidades.

“Su nombre ya está ahí. Es una oportunidad para que alguien llegue, rompa un récord y sea conocido por superar sus marcas”, expresó Smith, cuya madre Selena, de 90 años, es hermana de Wilt. “Ellos también se sienten bien con eso. Lo hicieron como un Dios del baloncesto, así que cuando la gente rompe sus récords, lo sienten de alguna manera. Se sienten genial. Piensan: ‘¡Ah, sí, ahora estoy al lado de Wilt!’”.

La mayoría de los récords de Chamberlain siguen siendo insuperables en la NBA moderna.

Aquí, apenas algunos récords de anotación que parecen intocables: más puntos por partido en una temporada (50,4 en 1961–62); más partidos de 50 puntos en una campaña (45 en 1961–62); más partidos de 60 puntos en temporada regular en su carrera (32); y más partidos de 50 puntos en temporada regular en su trayectoria (118).

“Cuando la gente empieza a hablar de Wilt, simplemente no puede creer todo lo que logró”, manifestó Sonny Hill, amigo de Chamberlain y asesor ejecutivo del director general de los 76ers. “Nunca recibe el reconocimiento que merece. Es casi como si sólo hubiera anotado 100 puntos. Bueno, 100 puntos no es lo más grande que hizo. Tuvo una temporada en la que promedió 50”.

Hill, de 89 años y quien llamaba a su amigo “Dip", conoció a Chamberlain cuando ambos tenían 12 años, jugando en la liga de la Iglesia Bautista de Filadelfia. Hill comparó a Chamberlain con alguien tipo Paul Bunyon, una figura mítica del deporte en gran parte porque hay pocos videos de su mejor época. Al igual que el alunizaje, el partido de 100 puntos de Chamberlain ha sido puesto en duda por la era en que ocurrió, aunque existe una transmisión radial de aquella noche en Hershey, Pensilvania.

Hill dijo que le complacía que se den partidos como el de Adebayo o rachas como la que lleva Gilgeous-Alexander, porque eso hace que Chamberlain sea conocido ante una generación más joven.

“Es otra manera de decir: ‘bueno, existió un Wilt Chamberlain’”, afirmó Hill.

Sin embargo, algunos de los récords de Chamberlain ya han caído en la cancha. Joel Embiid estableció el récord de anotación de los 76ers con 70 puntos en un duelo disputado en enero de 2024. La marca de Chamberlain de 68 puntos se mantenía desde el 16 de diciembre de 1967.

“¿Wilt nunca hizo esto?”, dijo Embiid, asombrado, después del partido.

Lo siguiente: un récord que Gilgeous-Alexander ha perseguido desde que anotó 30 puntos en un partido del 1 de noviembre de 2024 contra Portland.

“Se mantiene vivo el legado del grandulón cuando la gente se acerca a un récord o incluso rompe un récord”, dijo Olin Chamberlain. “No soy de los que dicen: ‘Oye, no quiero ver que se rompa nada’. No me malinterpreten: ese partido de 100 puntos es un récord que representa su legado. Pero el deporte está cambiando; estos tipos quieren ver a sus pares en los libros de récords”.

Smith seguirá pendiente del chat familiar, donde, dice entre risas, sus primos “se alborotan y lo llevan a otro nivel”. Es un espacio en el que apoyan a Adebayo, a Gilgeous-Alexander y a todos los demás que persiguen los récords de Chamberlain, y un cofre del tesoro lleno de sus hazañas increíbles.

“Estamos muy orgullosos de tener ese legado, porque no todo el mundo lo tiene”, dijo Smith. “Que esto simplemente no se le olvide es clave. Su legado y quién fue él son cosas que siguen ahí afuera. La gente todavía habla de él y todavía quiere hablar de él y saber de él. Esa es la clave”.

