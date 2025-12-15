Grant y Sharpe anotan 35 puntos cada uno y los Blazers vencen 136-131 a los Warriors

Jerami Grant y Shaedon Sharpe anotaron 35 puntos cada uno y los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 136-131 sobre los Warriors de Golden State el domingo por la noche.

Stephen Curry anotó 48 puntos para los Warriors. Logró 12 triples, su máximo de la temporada, siendo la 28va vez en la NBA que consigue diez o más en un partido.

En un último cuarto de ida y vuelta, un alley oop de Toumani Camara desde Donovan Clingan empató el marcador para los Blazers a 121, pero Curry respondió con un triple y una bandeja.

Portland se puso arriba 127-126, pero nuevamente Curry regresó con un triple. La canasta y el tiro libre de Grant dieron a Portland una ventaja de un punto y Deni Avdija añadió un par de tiros libres con 19,9 segundos restantes para ampliar la ventaja a 132-129.

Moses Moody clavó el balón para acercar a los Warriors a 134-131 con 13,2 segundos por jugar, pero los tiros libres de Grant aumentaron la ventaja a 136-131. Grant terminó con un máximo de temporada de siete triples.

Curry estaba jugando su segundo partido después de perderse cinco consecutivos por una contusión en el cuádriceps izquierdo. Anotó 39 unidades en la derrota de Golden State 127-120 en casa ante Minnesota el viernes por la noche.

Draymond Green comenzó para Golden State después de perderse el partido contra los Timberwolves por razones personales. Se ausentó de dos partidos antes de eso por un esguince en el pie derecho.

Portland lideró 34-23 al final del primer cuarto después de un triple de Caleb Love, pero los Warriors cerraron la brecha y tomaron una ventaja de 62-61 al medio tiempo.

Curry hizo triples consecutivos que ampliaron la ventaja de Golden State a 79-70 en el tercer cuarto, su mayor ventaja del partido hasta ese momento.

Green tuvo ocho pérdidas de balón, incluidas cuatro en el tercer cuarto, y recibió una falta técnica.

El partido se añadió al calendario cuando tanto los Blazers como los Warriors fueron eliminados de la Copa NBA.

