Jokic suma 36 puntos y 12 rebotes por Nuggets, que arrollan 136-105 a Kings

Nikola Jokic anotó 36 puntos, capturó 12 rebotes y repartió ocho asistencias por los Nuggets de Denver, que apabullaron el jueves 136-105 a los Kings de Sacramento e hilvanaron su cuarto triunfo.

Peyton Watson sumó 21 puntos, al atinar siete de 10 disparos por Denver (18-6). Cameron Johnson añadió 16 unidades y Jonas Valanciunas contribuyó con 15 tantos y seis rebotes desde el banquillo.

Jokic encestó 14 de 16 tiros de campo, incluidos sus dos triples, y acertó seis de ocho en la línea de tiros libres. El astro serbio no jugó en el último cuarto.

Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. anotaron 11 puntos cada uno por Denver.

Malik Monk anotó 18 puntos desde el banquillo para liderar a los Kings (6-19), quienes han perdido seis de sus últimos siete encuentros. Russell Westbrook consiguió 17 y Maxime Raynaud terminó con 15 puntos y nueve rebotes.

