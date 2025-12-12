Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Jokic suma 36 puntos y 12 rebotes por Nuggets, que arrollan 136-105 a Kings

AP Noticias
Viernes, 12 de diciembre de 2025 01:26 EST
NUGGETS-KINGS
NUGGETS-KINGS (AP)

Nikola Jokic anotó 36 puntos, capturó 12 rebotes y repartió ocho asistencias por los Nuggets de Denver, que apabullaron el jueves 136-105 a los Kings de Sacramento e hilvanaron su cuarto triunfo.

Peyton Watson sumó 21 puntos, al atinar siete de 10 disparos por Denver (18-6). Cameron Johnson añadió 16 unidades y Jonas Valanciunas contribuyó con 15 tantos y seis rebotes desde el banquillo.

Jokic encestó 14 de 16 tiros de campo, incluidos sus dos triples, y acertó seis de ocho en la línea de tiros libres. El astro serbio no jugó en el último cuarto.

Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. anotaron 11 puntos cada uno por Denver.

Malik Monk anotó 18 puntos desde el banquillo para liderar a los Kings (6-19), quienes han perdido seis de sus últimos siete encuentros. Russell Westbrook consiguió 17 y Maxime Raynaud terminó con 15 puntos y nueve rebotes.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in