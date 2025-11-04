Towns anota 33 puntos y lidera victoria de Knicks 119-102 ante Wizards

Karl-Anthony Towns anotó 33 puntos, su máximo de la temporada, y capturó 13 rebotes, liderando la victoria el lunes 119-102 de los Knicks de Nueva York sobre los Wizards de Washington.

Jalen Brunson y OG Anunoby añadieron cada uno 16 puntos, y Jordan Clarkson anotó 15 desde el banquillo. Josh Hart tuvo 12 unidades y diez rebotes.

Alex Sarr lideró a los Wizards con 19 tantos. Bilal Coulibaly, Corey Kispert y Kyshawn George anotaron cada uno 15.

Los Knicks tienen un récord de 4-0 en casa esta temporada y 0-3 como visitantes.

Después de atinar un impresionante 72,2% (13 de 18) en el primer cuarto, los Wizards tomaron su mayor ventaja con 32-22 gracias a un tiro de Tre Johnson al inicio del segundo periodo.

Los Wizards aún estaban adelante 38-34 cuando los Knicks tuvieron una racha de 16-3 y tomaron ventaja de 50-41.

Washington respondió anotando los siguientes 13 puntos, lo que incluyó una jugada de cuatro de Coulibaly.

Sin embargo, Towns devolvió el favor con su propia jugada de cuatro puntos con menos de un segundo por jugar y los Knicks se retiraron al descanso con una ventaja de 57-54.

Nueva York continuó con su impulso en el tercer cuarto. Liderando 74-65, los Knicks anotaron los siguientes 17 puntos para tomar una ventaja definitiva de91-65.

La racha sin anotaciones de Washington finalmente terminó con los tiros libres de Marvin Bagley con 2:47 restantes en el cuarto.

