Linebacker de Commanders Frankie Luvu suspendido por la NFL por repetidas tacleadas peligrosas

El linebacker de los Commanders de Washington Frankie Luvu fue suspendido sin sueldo por un juego por la NFL el lunes debido a repetidas violaciones de las reglas de juego destinadas a proteger la salud y seguridad de los jugadores.

La NFL indicó que durante el primer cuarto de la derrota en casa de Washington por 38-14 ante Seattle el domingo por la noche, Luvu realizó su tercera tacleada colgado de la cadera de la temporada. Fue multado en las semanas cuatro y ocho.

La liga citó la Regla 12, Sección dos, Artículo 18 (a)(b), que establece: "Es una falta si un jugador utiliza la siguiente técnica para derribar a un corredor: (a) agarra al corredor con una o ambas manos o envuelve al corredor con ambos brazos; y (b) se desestabiliza girando y bajando sus caderas y/o parte inferior del cuerpo, cayendo sobre y/o atrapando las piernas del corredor a la altura o por debajo de la rodilla."

Luvu se perderá el juego en casa de los Commanders contra Detroit el domingo. Puede apelar la suspensión bajo el Acuerdo de Contrato Colectivo.

