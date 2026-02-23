Towns anota 28 puntos y captura 11 rebotes; Knicks vencen 105-99 a Bulls

Karl-Anthony Towns anotó 28 puntos y capturó 11 rebotes para su 39.º doble-doble, el mejor de la NBA, y los Knicks de Nueva York resistieron la noche del domingo por 105-99 ante unos Bulls de Chicago para imponerse y lograr su segunda victoria consecutiva.

Towns encestó seis puntos seguidos —con un triple, una bandeja y un tiro libre— después de que Chicago tomara ventaja 95-94 con 3:52 por jugar en el tiempo reglamentario gracias a un triple de Matas Buzelis. Mikal Bridges convirtió otro triple con 27 segundos restantes, y Jalen Brunson sentenció el partido con dos tiros libres.

Brunson sumó 19 puntos y nueve asistencias para ayudar a Nueva York a propinarles a los Bulls su novena derrota consecutiva, su peor racha desde una seguidilla de 10 caídas en enero de 2019.

Landry Shamet aportó 16 puntos para los Knicks, que a menudo tienen problemas de puntería y lanzaron para 44,7% de campo, después de remontar un déficit de 18 puntos en el cuarto periodo para vencer a Houston 108-106 en Nueva York el sábado.

Buzelis terminó con 15 puntos para Chicago. Jalen Smith tuvo 12 antes de salir en el tercer cuarto por rigidez en la pantorrilla derecha, e Isaac Okoro anotó 12. Guerschon Yabusele registró 11 puntos y 13 rebotes.

___

