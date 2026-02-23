Middleton y P.J. Washington impulsan a Mavs y cortan una racha de 10 derrotas al vencer a Pacers

Khris Middleton anotó 25 puntos y P.J. Washington sumó 23 para liderar a los Mavericks de Dallas sobre los Indiana Pacers 134-130 el domingo, poniendo fin a una racha de 10 derrotas consecutivas.

Middleton también registró siete rebotes y siete asistencias, y fue uno de seis jugadores de los Mavs que anotaron en dobles dígitos. Washington capturó nueve rebotes, y Marvin Bagley III aportó 12 unidades y 11 rebotes. Dallas cortó su peor racha desde las seguidillas de 10 y 15 derrotas en 1997-98, y ganó por primera vez desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State.

El alero All-Star Pascal Siakam regresó tras perderse tres partidos y lideró a los Pacers con 30 puntos, además de tomar ocho rebotes. Andrew Nembhard terminó con 22 tantos y 11 asistencias. Jarace Walker añadió 18 unidades, nueve rebotes y seis asistencias.

Kobe Brown anotó 15, la mayor cifra de su carrera, mientras Indiana cayó a 0-3 desde el receso del Juego de Estrellas, al perder su primer partido en casa desde el 3 de febrero —el lapso más largo entre partidos como local en la historia de la franquicia en la NBA.

Los Pacers jugaron sin Aaron Nesmith, el recientemente adquirido Ivica Zubac y T.J. McConnell por lesiones, y el entrenador Rick Carlisle comentó antes del salto inicial que el base All-Star Tyrese Haliburton, también lesionado, ahora además padece herpes zóster. El novato de Dallas Cooper Flagg también se perdió su tercer partido consecutivo por un esguince en el pie izquierdo, y no pudo disputar su única aparición en Indianápolis esta temporada.

