Celtics barren la serie anual ante los Lakers con victoria por 111-89

Jaylen Brown anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias, y los Celtics de Boston barrieron la serie de la temporada en la rivalidad más histórica de la NBA con una victoria de 111-89 sobre los Lakers de Los Ángeles la noche del domingo.

Payton Pritchard sumó 30 unidades con seis triples y ocho asistencias para los Celtics, que han ganado tres seguidos y ocho de nueve mientras intentan recortar la distancia con Detroit en la cima de la clasificación de la Conferencia Este.

Brown y Pritchard anotaron 19 tantos cada uno en la segunda mitad, y Pritchard sentenció el triunfo con un triple en retroceso a 3:24 del final, lo que llevó a los Lakers a vaciar su banca en medio de abucheos dispersos.

Luka Doncic tuvo 25 puntos y LeBron James consiguió el punto número 43.000 de su carrera mientras anotaba 20 para los Lakers, que se quedaron cortos en casa ante un probable aspirante al título de la NBA por tercera vez en dos semanas. Los Ángeles fue limitado a su segunda cifra más baja de puntos en la temporada.

Austin Reaves añadió 15 puntos para los Lakers, que además perdieron la compostura repetidamente y fueron sancionados con tres faltas técnicas tras una serie de decisiones arbitrales cuestionables.

Boston sostuvo una ventaja sólida durante toda la segunda mitad y tuvo pocos problemas para controlar el más reciente duelo entre franquicias históricas que suman 35 títulos de la NBA en conjunto.

Los Lakers homenajearon a Pat Riley durante una ceremonia en el descanso después de develar una estatua de bronce de su exentrenador fuera de su arena en el centro de la ciudad. Riley ganó seis anillos de campeonato durante sus dos décadas en Los Ángeles, incluidos nueve temporadas y cuatro títulos como entrenador principal de los Lakers del Showtime de la década de 1980.

