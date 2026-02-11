Tottenham despide al técnico Thomas Frank tras mala racha en la Premier

El técnico Thomas Frank fue despedido el miércoles por Tottenham tras una efímera etapa de ocho meses al mando y con su equipo apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso en la Liga Premier.

A pesar de llevar a los Spurs a los octavos de final de la Liga de Campeones, los resultados de Tottenham en el plano doméstico han sido decepcionantes. La derrota 2-1 ante Newcastle el martes fue recibida con silbidos de los hinchas locales. El equipo sigue sin conocer la victoria en la liga en lo que va de 2026.

“El club tomó la decisión de hacer un cambio en la posición de técnico del equipo masculino y Thomas Frank dejará el cargo hoy”, anunció Tottenham en un comunicado. “Thomas fue nombrado en junio de 2025, y estuvimos decididos en darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos para el futuro".

“Sin embargo, los resultados y las actuaciones han llevado a la junta directiva a concluir que un cambio en este punto de la temporada es necesario", agregó.

Desfile de técnicos

Los Spurs iniciarán la búsqueda del sexto entrenador en menos de siete años desde que el argentino Mauricio Pochettino se marchó en 2019.

El danés Frank fue nombrado al final de la temporada pasada cuando Ange Postecoglou fue despedido a pesar de llevar al Tottenham a su primer trofeo en 17 años al conquistar la Liga Europa y asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.

Frank se ganó una impresionante reputación por su trabajo durante un período de nueve años al mando de Brentford cuando estableció al modesto club londinense como un rival de cuidado en la Premier. Pero no pudo repetir ese éxito en Tottenham, donde apenas logró siete victorias en 26 partidos de la liga inglesa.

La última victoria en la liga de los Spurs se remonta al 28 de diciembre y la derrota en casa ante Newcastle les dejó con apenas una victoria en 11 partidos en la máxima categoría de Inglaterra.

Los Spurs cayeron al puesto 16 en la clasificación, dos lugares por encima de la zona de descenso.

Las lesiones resultaron costosas

Frank no fue ayudado por una extensa lista de lesiones que incluía a figuras clave como James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus y Lucas Bergvall.

El capitán Cristian Romero también estuvo ausente contra Newcastle después de que el defensor argentino fue expulsado en el partido anterior contra ell Manchester United.

Frank dijo después de la derrota ante el Newcastle que estaba “convencido” de que seguiría a cargo para el próximo clásico contra Arsenal más adelante este mes.

“Si haces algo bien, construyes algo que puede durar”, dijo. “Por supuesto, no estamos en una posición superior ahora. Todos saben —directores, propietarios, yo mismo— en qué posición estamos, qué necesitamos mejorar y qué necesitamos hacer mejor. Eso es en lo que estamos trabajando muy duro".

Borrón y cuenta nueva

Frank se una amplia lista de técnicos que no han logrado revivir a Tottenham. Siguió los pasos de algunos renombrados estrategas, como Antonio Conte y José Mourinho, quienes no pudieron sacar adelante al club del norte de Londres.

E incluso cuando Postecoglou logró alzar un trofeo importante y el boleto a la lucrativa Liga de Campeones, no fue suficiente para salvar su trabajo.

Postecoglou pagó el precio por una nefasta campaña doméstica que dejó a los Spurs terminar en el puesto 17, su más bajo desde que se fundó la Premier en 1992.

El desempeño en la liga también le pasó factura a Frank, cuyo equipo sacó menos que el de Postecoglou en esta etapa el año pasado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes