Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Suns vencen a Mavericks por 120-111 y extienden racha de derrotas de Dallas a 8 partidos

AP Noticias
MAVERICKS-SUNS
MAVERICKS-SUNS (AP)

Dillon Brooks anotó 23 puntos, Devin Booker sumó 19 y los Suns de Phoenix vencieron el martes 120-111 a los Mavericks de Dallas, quienes sufrieron su octava derrota en fila.

Naji Marshall consiguió 31 puntos y Cooper Flagg terminó con 27 por Dallas, que no ha ganado desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State en casa.

Phoenix ostentó la ventaja durante casi todo el encuentro. Tomó una delantera de 2-1 con un tiro en suspensión de Booker cuando quedaban 10:01 minutos en el primer cuarto y nunca volvió a estar en desventaja.

Los Suns llegaron a colocarse arriba hasta por 31 puntos en su camino a una victoria aplastante.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in