Suns vencen a Mavericks por 120-111 y extienden racha de derrotas de Dallas a 8 partidos

Dillon Brooks anotó 23 puntos, Devin Booker sumó 19 y los Suns de Phoenix vencieron el martes 120-111 a los Mavericks de Dallas, quienes sufrieron su octava derrota en fila.

Naji Marshall consiguió 31 puntos y Cooper Flagg terminó con 27 por Dallas, que no ha ganado desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State en casa.

Phoenix ostentó la ventaja durante casi todo el encuentro. Tomó una delantera de 2-1 con un tiro en suspensión de Booker cuando quedaban 10:01 minutos en el primer cuarto y nunca volvió a estar en desventaja.

Los Suns llegaron a colocarse arriba hasta por 31 puntos en su camino a una victoria aplastante.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes