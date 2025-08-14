Tottenham condena abuso racista contra Mathys Tel tras la Supercopa de la UEFA

Tottenham condenó a los "cobardes" que profirieron comentarios racista al delantero francés Mathys Tel tras la derrota por penales del equipo ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA.

Tel, de 20 años y quien es negro, fue uno de los dos jugadores de Tottenham que malograron sus penales. El club de Londres perdió 4-3 en la tanda tras un empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

“Estamos disgustados por el abuso racial que Mathys Tel ha recibido en las redes sociales tras la derrota de anoche en la Supercopa de la UEFA”, dijo Tottenham en un comunicado.

“Mathys mostró valentía y coraje al dar un paso adelante y lanzar un penal, sin embargo, aquellos que lo abusan no son más que cobardes, escondiéndose detrás de nombres de usuario y perfiles anónimos para expresar sus abominables opiniones”, agregó.

Tottenham afirmó que el club trabajará con las autoridades y las plataformas de redes sociales para tomar "las medidas más contundentes posibles contra cualquier individuo que podamos identificar".

"Estamos contigo, Mathys", añadió.

Tel, quien se unió al equipo de manera permanente desde el Bayern Múnich en el verano tras llegar cedido a préstamo la temporada pasada, entró como sustituto a los 79 minutos cuando Tottenham ganaba 2-0.

Falló su penal en la tanda.

