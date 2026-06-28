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Torres pega jonrón de 2 carreras y Leahy frena con los Cardenales por 2-1 a los Marlins

MARLINS-CARDENALES
MARLINS-CARDENALES (AP)

El boricua Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras para respaldar la austera apertura de Kyle Leahy, y los Cardenales de San Luis enfriaron el domingo con una victoria por 2-1 a los Marlins de Miami que pusieron fin a una racha de cuatro derrotas.

Masyn Winn abrió la segunda entrada con un sencillo ante Tyler Phillips (1-3) y Torres siguió con su tercer jonrón para poner el marcador 2-0.

Leahy (6-4) no permitió un hit hasta que Owen Caissie y Graham Paulie pegaron dobles consecutivos para abrir la quinta, lo que recortó la diferencia a 2-1. Leahy permitió una carrera con dos hits y otorgó tres bases por bolas en cinco entradas.

JoJo Romero consiguió cuatro outs y Ryne Stanek provocó una doble matanza para terminar la entrada en la séptima. George Soriano ponchó a dos en una octava perfecta y Riley O'Brien retiró a los tres en orden en la novena para su 20º salvamento en 24 oportunidades.

Phillips retiró a 12 seguidos después del jonrón de Torres hasta que JJ Wetherholt abrió la sexta con un sencillo. El panameño Iván Herrera bateó para doble play cuatro lanzamientos después y Alec Burleson rodó para out para terminar la entrada.

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Phillips permitió dos carreras y seis hits en 7 1/3 entradas, su mayor cifra de la temporada.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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