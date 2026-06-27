Max Meyer guía a los Marlins a vencer 4-0 a los Cardenales y mejora su marca a 9-0

Max Meyer permitió dos hits en siete entradas y lideró a los Marlins de Miami a una victoria por 4-0 sobre los Cardenales de San Luis la noche del viernes para mejorar su marca a 9-0.

Los Marlins anotaron dos carreras en la octava entrada cuando Graham Pauley y Kyle Stowers impulsaron una carrera cada uno. Un sencillo de Jakob Marsee con dos outs ante Max Rajcic en la novena impulsó las dos carreras finales.

Miami ha ganado siete de sus últimos ocho juegos y tiene marca de 17-5 este mes. Los Cardinals han perdido seis de sus últimos ocho.

Meyer, quien fue reincorporado de la lista de duelo antes del inicio, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas. Uno de los hits que le conectaron fue un toque de bola.

Meyer sigue siendo el único abridor calificado en las Grandes Ligas sin derrota esta temporada.

El juego se retrasó 27 minutos por lluvia.

El relevista George Soriano (3-2) permitió dos carreras.

El abridor de San Luis, Michael McGreevy, lanzó seis entradas en blanco. Limitó a los Marlins a cinco hits, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro. En su apertura anterior, permitió cinco carreras limpias en cinco entradas en Kansas City.

El dominicano Esteury Ruiz, que conectó dos hits, abrió con un sencillo y se robó la segunda base.

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