Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Tony Parker inicia carrera como entrenador con el equipo sub-17 de Francia

Associated Press
Viernes, 07 de noviembre de 2025 15:16 EST
FRANCIA PARKER
FRANCIA PARKER (AP)

El exastro de la NBA Tony Parker comenzará su carrera como entrenador a cargo del equipo sub-17 de Francia, informó el viernes la federación francesa de baloncesto.

Parker, de 43 años, entrenará al equipo en la Copa del Mundo U17 en Turquía el próximo año.

“He estado pensando en entrenar durante dos años, diciéndome a mí mismo que es el siguiente paso para mí. Extraño estar en la cancha, la adrenalina, el desafío”, afirmó Parker al periódico L’Equipe. “Por eso decidí obtener mis licencias de entrenador”.

Parker, campeón de la NBA en cuatro ocasiones con los San Antonio Spurs en 2003, 2005, 2007 y 2014, hizo 181 apariciones con Francia, ganando el torneo EuroBasket en 2013.

___

Relacionados

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in