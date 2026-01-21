George anota 43 puntos y Jazz remonta para vencer a Timberwolves 127-122; Hardy llega a 100 triunfos

Keyonte George anotó un récord personal de 43 puntos, Jusuf Nurkic registró el segundo triple-doble de su carrera, y el Jazz de Utah se recuperó para vencer el martes 127-122 a los Timberwolves de Minnesota.

Nurkic terminó con 16 puntos, 18 rebotes y diez asistencias, su primer triple-doble desde el 16 de enero de 2019, con Portland en una victoria por 129-112 sobre Cleveland.

El novato Ace Bailey anotó 20 puntos, mientras que Isaiah Collier totalizó 18 unidades y diez asistencias por el Jazz (15-29), que le dio al entrenador Will Hardy la victoria número 100 en su carrera.

George anotó más de 30 puntos por tercera vez en sus últimos seis duelos.

Anthony Edwards anotó 38 puntos por los Timberwolves (27-17), quienes desperdiciaron una ventaja de 15 tantos y cerraron una gira de cuatro visitas con tres derrotas consecutivas. Julius Randle anotó 19 puntos y el francés Rudy Gobert agregó 11 puntos, diez rebotes y cuatro bloqueos.

Edwards tuvo una jugada de tres puntos que acercó a Minnesota a 121-119 antes de que George respondiera con un triple desde la esquina con 59,2 segundos restantes, lo que le dio al Jazz el colchón necesario para detener su racha de cuatro derrotas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes