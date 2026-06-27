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Tolle retira a 16 bateadores en 7 entradas en blanco y Medias Rojas vencen 6-1 Yankees

YANKEES-MEDIAS ROJAS
YANKEES-MEDIAS ROJAS (AP)

Payton Tolle retiró a sus primeros 16 bateadores y permitió un hit en siete entradas sin carreras, el venezolano Willson Contreras conectó un jonrón por encima del Monstruo Verde y fuera de Fenway Park, y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del viernes por 6-1 a los Yankees.

Connor Wong añadió dos carreras impulsadas mientras Boston logró su segunda victoria consecutiva sobre los Yankees.

Tolle (4-5), un zurdo de 23 años, no permitió hit hasta que Spencer Jones conectó un sencillo de un out hacia el jardín izquierdo, al lado contrario, en la sexta.

Warren (7-3) tuvo su peor apertura desde principios de mayo, al permitir cinco carreras, siete hits y tres bases por bolas en 5 2/3 entradas. En sus siete salidas anteriores había permitido tres carreras o menos.

Cheng, que debutó con los Medias Rojas después de que el mexicoamericano Marcelo Mayer ingresó en la lista de lesionados de 10 días, se fue de 3-1 con su primer hit en las Grandes Ligas.

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Austin Wells conectó un rodado impulsor en la octava para los Yankees.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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