Durbin pega jonrón para romper el empate en triunfo de Medias Rojas por 6-3 ante Yankees

Caleb Durbin rompió el empate con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada, Connelly Early permitió dos carreras en seis innings y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del jueves por 6-3 a los Yankees de Nueva York.

El cerrador cubano de los Medias Rojas, Aroldis Chapman, se recuperó tras dos derrotas para conseguir su 15.º salvamento de la temporada. Nate Eaton y Ceddanne Rafaela impulsaron una carrera cada uno para Boston, que venció a los Yankees en Fenway Park por primera vez esta temporada. Nueva York barrió una serie de tres juegos en Fenway en abril.

El jonrón de Durbin llegó ante el abridor de los Yankees, Cam Schlittler (8-4), un día después de que se dislocara el meñique izquierdo contra Colorado.

Early (7-5) ponchó a nueve, su cifra más alta de la temporada. Permitió cinco hits y dio dos bases por bolas.

El panameño José Caballero conectó un jonrón por Nueva York.

Schlittler permitió cuatro carreras —ninguna limpia— con cinco hits, mientras ponchaba a nueve.

Nueva York tomó ventaja de 2-0 hasta la quinta entrada gracias a un sencillo impulsor del dominicano Jasson Domínguez y el octavo jonrón de Caballero. ___

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