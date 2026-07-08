Tolbert iguala récord de MLB con hits en 12 turnos seguidos y Reales vencen 16-12 a Mets

Tyler Tolbert igualó un récord de las Grandes Ligas con hits en 12 apariciones consecutivas al plato, al terminar de 5 de 6 el martes por la noche e impulsar a los Reales de Kansas City a una alocada victoria de remontada por 16-12 sobre los Mets de Nueva York.

Bateando noveno, el jardinero derecho conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y pegó sencillos en la cuarta, quinta, sexta y séptima. Los últimos tres hits de Tolbert fueron imparables dentro del cuadro. Elevó de out en la novena.

Todos los titulares, excepto Jac Caglianone, impulsaron al menos una carrera para los Reales, que perdían 9-4 antes de empatarlo con cinco carreras en la quinta y ponerse al frente con un séptimo inning de siete carreras ante Matt Seelinger (0-1), quien debutó en las Grandes Ligas.

Lane Thomas se fue de 3-4 con cuatro carreras impulsadas. Tolbert anotó cuatro carreras e impulsó dos.

Beck Way (1-0), el cuarto lanzador de los Royals, consiguió los dos últimos outs de la séptima. A Seth Lugo le anotaron nueve carreras, seis limpias, la mayor cifra de su carrera, en 4 1/3 innings.

El dominicano Juan Soto pegó su jonrón número 20, un batazo de tres carreras. ___

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