Konnor Griffin, Trey Yesavage y Samuel Basallo, entre los novatos más intrigantes de MLB

Nick Kurtz y Drake Baldwin hicieron una transición fluida a las Grandes Ligas la temporada pasada. Kurtz fue recompensado con el premio al Novato del Año de la Liga Americana, y Baldwin se llevó el galardón de la Liga Nacional.

A continuación, un vistazo más de cerca a un grupo de novatos que buscan tener un impacto similar este año:

Konnor Griffin, infielder de los Piratas

Considerado ampliamente como el principal prospecto de las Grandes Ligas, Griffin podría ser el segundo ganador de Pittsburgh al Novato del Año de la Liga Nacional en tres temporadas, después de que Paul Skenes lo ganara en 2024. Griffin, oriundo de Mississippi y que cumple 20 años el 24 de abril, bateó para .333 con 21 jonrones, 94 carreras impulsadas y 65 robos en tres escalas de ligas menores el año pasado. El campocorto fue seleccionado por los Piratas con la novena elección del draft amateur de 2024.

Trey Yesavage, lanzador de los Azulejos

Yesavage, un derecho de 1,93 metros con un ángulo de brazo inusual, ayudó a Toronto a llegar a la Serie Mundial en 2025. Tuvo marca de 3-1 con efectividad de 3.58 en seis apariciones de postemporada, con 39 ponches y 11 bases por bolas en 27 innings y dos tercios. Yesavage comenzó la temporada pasada en Clase A con Dunedin y registró marca de 5-1 con efectividad de 3.12 en cuatro escalas de ligas menores antes de debutar con los Azulejos el 15 de septiembre. Yesavage abrirá la temporada en la lista de lesionados por un pinzamiento en el hombro con el que lanza.

Samuel Basallo, receptor de los Orioles

Baltimore cuenta con una dupla de receptores destacada con Adley Rutschman y Basallo, quien debutó en las Grandes Ligas en agosto. Basallo bateó apenas para .165 con cuatro jonrones en 31 juegos con los Orioles, pero el dominicano conectó para .270 con 23 jonrones y 67 carreras impulsadas en 76 juegos en la sucursal de Triple-A en Norfolk. Rutschman sigue siendo el receptor número 1, pero Basallo, de 21 años, también verá acción en la primera base y como bateador designado.

JJ Wetherholt, infielder de los Cardenales

San Luis está inmerso en una reconstrucción poco común para la franquicia, y el desarrollo de Wetherholt merece seguimiento en cuanto a cuánto podría durar. El infielder de 23 años jugó béisbol universitario en West Virginia antes de ser seleccionado por los Cardenales con la séptima elección del draft amateur de 2024. Bateó para .306 con 17 jonrones, 59 carreras impulsadas y 23 robos en dos escalas de ligas menores el año pasado, y terminó la temporada en la sucursal de Triple-A en Memphis.

Kevin McGonigle, infielder de los Tigres

McGonigle, de 21 años, fue tomado por Detroit con la 37ma selección del draft amateur de 2023. El campocorto bateó para .305 con 19 jonrones, 80 carreras impulsadas y 10 robos en 88 juegos a lo largo de tres escalas de ligas menores el año pasado. Podría desempeñar un papel importante para un equipo de los Tigers que busca competir por el título de la División Central de la Liga Americana.

Nolan McLean, lanzador de los Mets

McLean estuvo sensacional en su primera etapa con Nueva York el año pasado, con marca de 5-1 y efectividad de 2.06 en ocho aperturas. El derecho de 1,88 metros, seleccionado en la tercera ronda del draft amateur de 2023 procedente de la Universidad Estatal de Oklahoma, también ponchó a 57 en 48 entradas. Se espera que sea un integrante clave de la rotación de Nueva York esta temporada, mientras los Mets intentan recuperarse de un mal cierre el año pasado.

Sal Stewart, infielder de los Rojos

Stewart, de 22 años, debutó en las Grandes Ligas el 1 de septiembre después de batear para .315 con 10 jonrones y 36 carreras impulsadas en 38 juegos en la Triple-A con Louisville. El oriundo de Miami, de swing elegante, bateó para .255 con cinco jonrones y ocho carreras impulsadas en 18 juegos con los Rojos. Puede jugar en la segunda y la tercera base, pero la primera base y el puesto de bateador designado parecen ser sus posiciones principales este año con Cincinnati.

Chase DeLauter, jardinero de los Guardianes

DeLauter ha sido uno de los principales prospectos de Cleveland desde que fue la 16ta selección global del draft amateur de 2022. Pero las lesiones lo frenaron las dos últimas temporadas, incluidas cirugías por un problema muscular en el torso y en la muñeca derecha el año pasado. Debutó en las Grandes Ligas en el segundo juego de la serie de comodines de la Liga Americana de los Guardianes contra Detroit el 1 de octubre.

Tatsuya Imai, lanzador de los Astros

El derecho japonés acordó en enero un contrato de tres años y 54 millones de dólares con los Astros. Se integra a la rotación de Houston después de terminar 10-5 con efectividad de 1.92 la temporada pasada con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico, ponchando a 178 en 163 innings y dos tercios. El tres veces All-Star en Japón tuvo marca de 58-45 con efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu.

Justin Crawford, jardinero de los Filis

Crawford, de 22 años, se adueña del jardín central de Filadelfia en su primera oportunidad en las Grandes Ligas. El veloz Crawford, seleccionado en la primera ronda del draft amateur de 2022, bateó para .334 con siete jonrones y 47 carreras impulsadas en 112 juegos con Triple-A Lehigh Valley el año pasado. También sumó 46 robos y un porcentaje de embasado de .411.

Munetaka Murakami, infielder de los Medias Blancas

El proyecto de reconstrucción en el sur de Chicago recibió un impulso inesperado cuando Murakami firmó en diciembre un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los Medias Blancas. El toletero de 26 años fue el Jugador Más Valioso de la Liga Central de Japón en 2021 y 2022. Bateó para .273 con 22 jonrones y 47 carreras impulsadas la temporada pasada, cuando estuvo limitado a 56 juegos por una lesión en el oblicuo.

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