Todo o nada: casi la mitad de los hits de Munetaka Murakami han sido jonrones

Después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, incluidas el récord de 121 en 2024, los Medias Blancas de Chicago necesitaban un poco de emoción.

Munetaka Murakami sin duda la ha aportado.

El infielder japonés de 26 años está empatado con Aaron Judge en el liderato de las Grandes Ligas con 13 jonrones. Eso representa casi la mitad de los hits de Murakami en lo que va de temporada. Tiene 14 sencillos y ningún doble ni triple.

Este tipo de producción de todo o nada sería bastante rara si se mantiene durante una temporada completa. Hasta ahora, el 48,1% de los hits de Murakami han sido jonrones. El récord de una sola temporada —entre los jugadores que calificaron para el título de bateo— es 46,8%, de Barry Bonds. Lo logró durante su famosa campaña de 2001, cuando conectó 73 jonrones, un récord, y sumó 156 hits.

Los siguientes en la lista son dos de los mejores años de Mark McGwire. Conectó 70 jonrones en 152 hits (46,1%) en 1998, y 65 jonrones en 145 hits (44,8%) en 1999. Aapenas nueve jugadores han conectado jonrón en al menos el 40% de sus hits, pero no todos necesitaron totales estratosféricos de cuadrangulares para lograrlo. Joey Gallo pegó 41 jonrones en 94 hits (43,6%) en 2017, y terminó con promedio de .209. Esa podría ser una comparación más razonable para Murakami, quien batea para .223.

Siguiendo el ejemplo de Murakami, los Medias Blancas ocupan el puesto 28 en las Grandes Ligas en promedio de bateo y el noveno en jonrones. Colson Montgomery batea para .227 con nueve jonrones. Fue una semana alentadora para Chicago, que tuvo la oportunidad de alcanzar el porcentaje de .500 el domingo, pero perdió ante San Diego, el final de una racha de cinco victorias consecutivas.

Murakami firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares en la temporada baja para venir desde Japón y unirse a los Medias Blancas. Montgomery, por su parte, tiene 24 años y seguirá bajo control del equipo por un tiempo. En el pitcheo, el zurdo Noah Schultz debutó esta temporada y tiene marca de 2-1 con efectividad de 2.53.

Y los Medias Blancas también tienen la selección número 1 en el próximo draft.

Trivia

¿Quién tiene el récord de una sola temporada para los Medias Blancas en porcentaje de hits que fueron jonrones

Impacto del ABS

Hasta ahora no parece haber una gran correlación entre el éxito con el sistema automatizado de bolas y strikes y ganar. Los equipos con más desafíos exitosos del ABS son los Mellizos (52), Rockies (50), Marlins (46), Atléticos (45) y Reales (44). Solo los A's están por encima de .500 dentro de ese grupo.

En términos porcentuales, los equipos con la mejor tasa de éxito han sido los Diamondbacks (64,3%), Padres (62,3%), Reales (62%), Tigres (60,7%) y Rojos (59,6%). San Diego, Detroit y Cincinnati tienen récord ganador.

Actuación de la semana

Ranger Suárez ponchó a 10 en ocho innings de un solo hit para los Medias Rojas de Boston en una victoria 5-0 sobre Toronto la noche del lunes. Fue la tercera victoria consecutiva para los atribulados Medias Rojas, que desde entonces han perdido cuatro de cinco. Suárez salió de la apertura del domingo después de cuatro entradas por una dolencia de isquiotibiales.

Remontada de la semana

Los Bravos de Atlanta anotaron siete carreras en los tres últimos innings para vencer 8-6 a Colorado la noche del viernes. Los Bravos perdían 6-1 en la séptima. Anotaron una carrera en ese inning y luego cuatro más en el octavo, con el triple con las bases llenas de Mauricio Dubón como lo más destacado. El jonrón de dos carreras de Michael Harris II en la parte alta de la novena puso a Atlanta al frente.

La probabilidad de victoria de los Rockies alcanzó un máximo de 97,7% según Baseball Savant.

Después de barrer tres juegos seguidos en Colorado, los Bravos tienen una ventaja de ocho juegos y medio desde lo alto del Este de la Liga Nacional. Atlanta también tiene la mejor diferencia de carreras en el béisbol con +81.

Respuesta de la trivia

Adam Dunn conectó 41 jonrones en sus 110 hits (37,3%) en 2012, y terminó con promedio de .204. Ese también fue el año en que estableció el récord de la Liga Americana al poncharse 222 veces.

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