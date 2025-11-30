Tiro de último segundo de Siakam da la victoria a Pacers sobre Bulls por 103-101

Pascal Siakam encestó un tiro de media distancia con un segundo restante para darles el sábado a los Pacers de Indiana una victoria de 103-101 sobre los Bulls de Chicago.

Siakam lideró a los Pacers con 24 puntos y nueve rebotes, mientras que Bennedict Mathurin anotó 19. Isaiah Jackson sumó 14 puntos y 11 rebotes desde el banquillo.

Josh Giddey terminó con 17 unidades y 11 rebotes por los Bulls. Tre Jones anotó también 17 y Nikola Vucevic añadió 16 tantos y ocho tableros.

Chicago comenzó el último cuarto con una racha de 15-2 para tomar una ventaja de 95-88 con poco menos de cinco minutos y medio por jugar.

Con un marcador de 97-90 en contra, los Pacers lograron una racha de 8-0 para tomar la delantera a 2:19 minutos del final, cuando T.J. McConnell encestó en suspensión.

Después de que los Bulls recuperaron brevemente la ventaja 99-98 con dos tiros libres de Vucevic, los Pacers se beneficiaron cuando una decisión de interferencia de canasta contra Jay Huff fue revocada. Tras un enceste de Siakam, Andrew Nembhard convirtió uno de dos tiros libres para darle a Indiana una ventaja de 101-99 con 10,7 segundos restantes.

Jones anotó en una penetración para empatar 101-101 con 7,5 segundos por jugar cuando se sancionó interferencia de canasta contra los Pacers.

