Tadeo Allende, el hombre que lidera con Lionel Messi el ataque del Inter Miami de cara a la final

No fue Lionel Messi quien puso a Inter Miami en el marcador durante la primera final de conferencia del club.

Fue Tadeo Allende, el argentino de 26 años que lleva apenas un año en Inter Miami, cedido por el Celta de Vigo, quien aportó un hat-trick en la goleada de 5-1 sobre New York City FC para conducir a las Garzas a su primera final de la MLS.

En 31 partidos durante la temporada regular, Allende ha marcado 11 goles. En los playoffs, ha conseguido ocho. Anotó los tantos de Inter Miami en el arranque del primer tiempo el sábado, y luego consiguió el gol final para la victoria contundente.

El impacto de Allende comenzó en el duelo decisivo de la primera ronda de los playoffs contra Nashville, cuando anotó dos veces para llevar a Inter Miami a la semifinal de la Conferencia Este. Facturó dos goles más en la victoria sobre Cincinnati.

Messi, que parece estar en camino a otro Premio al Jugador Más Valioso en lo que serían campañas históricas consecutivas, es el jugador con más contribuciones de gol para Inter Miami durante esta racha.

Ha proporcionado a Allende tres asistencias durante estos playoffs, mientras que Jordi Alba le ha prodigado dos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.