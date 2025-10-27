Timberwolves vencen a pesar de salida temprana de Edwards 114-110 a unos Pacers diezmados

Julius Randle anotó 20 de sus 31 puntos en la primera mitad y Rudy Gobert añadió 14 puntos y 19 rebotes, ayudando a los Timberwolves de Minnesota a mantenerse firmes tras la salida temprana de la estrella Anthony Edwards para vencer la noche del domingo 114-110 a los diezmados Pacers de Indiana.

Edwards fue retirado por una rigidez en el tendón de la corva, pero Donte DiVincenzo (17 puntos) mantuvo unido el backcourt y Naz Reid (16 puntos, diez rebotes) también contribuyó.

Después de que Pascal Siakam anotara 33 puntos para los Pacers con su triple a 42 segundos del final para reducir su déficit a 110-108, Jaden McDaniels respondió con una bandeja para aumentar la ventaja a cuatro con 20 segundos restantes.

Aaron Nesmith añadió 18 puntos para los Pacers, quienes están resignados a jugar la temporada sin Tyrese Haliburton, y perdieron al actual máximo anotador Bennedict Mathurin por un dedo del pie torcido la noche anterior en Memphis.

Andrew Nembhard, el base principal mientras Haliburton se recupera del desgarro del tendón de Aquiles que dolorosamente terminó con sus Finales de la NBA, estuvo fuera por segundo juego consecutivo con una distensión en el hombro entre siete jugadores no disponibles.

