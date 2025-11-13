Magic rompe racha de 5 victorias de Knicks al imponerse por 124-107

Franz Wagner anotó 28 puntos y capturó nueve rebotes, Desmond Bane añadió 22 unidades y ocho asistencias, y el Magic de Orlando les propinó a los Knicks de Nueva York su primera derrota como locales en la campaña, al imponerse el miércoles por 124-107.

Anthony Black anotó 17 puntos al acertar siete de 11 tiros por el Magic, que ganó por quinta vez en sus últimos siete partidos. Orlando se sobrepuso a la pérdida del máximo anotador Paolo Banchero, quien se lesionó la ingle izquierda en su cumpleaños número 23 y se ausentó durante la segunda mitad.

Jalen Brunson anotó 31 puntos por los Knicks, que tenían un récord de 7-0 en el Madison Square Garden y habían ganado cinco partidos consecutivos en general. El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 15 puntos y 12 rebotes para su décimo doble-doble, la mayor cifra en la NBA.

Los Knicks promediaron 130,2 puntos durante su racha de cinco victorias consecutivas. Pero sólo anotaron 42 en la primera mitad, con un 35% de acierto en tiros de campo y apenas uno de 10 triples en el segundo cuarto.

Orlando (6-6) llegó al partido en el 14to sitio en defensa en la NBA, pero se asemejó al equipo que terminó entre los cinco mejores en puntos permitidos en cada una de las dos últimas temporadas.

Nueva York ocupaba el sexto lugar de la liga con 121,8 puntos por duelo. Pero el Magic le permitió atinar apenas 30,6% de triples.

