Hornets rompen racha negativa con victoria 111-100 sobre Bucks sin Antetokounmpo

Miles Bridges anotó 20 puntos, Ryan Kalkbrenner consiguió 17 con un ocho de ocho en tiros de campo, y los Hornets de Charlotte rompieron una racha de tres derrotas consecutivas el miércoles por la noche con una victoria de 111-100 sobre los Bucks de Milwaukee, que jugaron sin Giannis Antetokounmpo.

Collin Sexton y Kon Knueppel sumaron 16 unidades cada uno para los Hornets.

Ryan Rollins lideró a los Bucks con 25 tantos en diez de 15 tiros, acertando cuatro de seis triples. Myles Turner anotó 21 puntos. Kyle Kuzma, quien tenía un 55.3% de acierto en tiros de campo y venía de anotar un máximo de temporada de 26 contra Dallas, se limitó a ocho unidades con un tres de 12 en tiros.

Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA, se ausentó debido a una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda, pero se espera que regrese para el partido de revancha contra los Hornets el viernes por la noche en Milwaukee.

Los Hornets tomaron la delantera con 3:52 restantes en el primer cuarto y no volvieron a estar en desventaja. Los Hornets lideraban 59-50 al descanso.

Los Hornets acertaron 23 de 27 desde la línea de tiros libres en comparación con ocho de 13 para los Bucks. Los Hornets también superaron en rebotes a los Bucks 50-34.

Charlotte jugó sin LaMelo Ball (tobillo derecho) y Brandon Miller (hombro izquierdo).

