Seahawks confían en Sam Darnold tras su mal debut en los playoffs la temporada pasada

Sam Darnold tiene solo un juego de experiencia en playoffs, y a los Seattle Seahawks les beneficiaría si su segunda oportunidad en la postemporada fuera un poco mejor que la primera.

Darnold guio a los Vikings de Minnesota a una temporada de 14-3 cuando fue seleccionado para el Pro Bowl en 2024, al igual que lo hizo con Seattle este año. Sin embargo, Darnold tuvo muchas dificultades en los playoffs la temporada pasada, sufriendo nueve capturas en la derrota 27-9 de los Vikings ante los Rams de Los Ángeles.

Sus compañeros de los Seahawks no están preocupados por esa mala actuación.

“El éxito habla por sí mismo”, afirmó el tackle derecho Abe Lucas. “Ha sido un mariscal de campo del Pro Bowl, y me alegra verlo tener ese éxito y realmente concentrarse en todo lo que implica y el proceso que conlleva. Así que, se lo merece”.

Darnold fue titular toda la temporada para Seattle, completando un 67,7% de sus pases, el más alto de su carrera, con 25 touchdowns. Sin embargo, también lideró la liga en pérdidas de balón con 20 —14 intercepciones y seis balones sueltos.

Y los números de Darnold han disminuido desde que los Rams lo interceptaron cuatro veces el 16 de noviembre. Darnold lanzó ocho pases de touchdown y ocho intercepciones en sus últimos ocho juegos, aunque los Seahawks ganaron siete de esos.

“No me importa si lanza para menos diez yardas, vamos a encontrar la manera de ganar el juego”, dijo el receptor Jake Bobo. “Va a hacer jugadas en un momento tardío del juego cuando necesite hacer una jugada”.

A los Seahawks les encantaría que Darnold volviera a la forma que mostró durante la primera mitad de la temporada. Pero gracias al resurgimiento del juego terrestre de Seattle y a su defensa de primer nivel, Darnold puede que no necesite poner grandes números para llevar a la franquicia a su cuarto Super Bowl.

Seattle simplemente necesita que Darnold juegue a su nivel en lugar de buscar superarlo.

Dominio defensivo

Los Seahawks no han permitido un corredor de 100 yardas en 26 juegos consecutivos, un motivo de orgullo para el liniero defensivo Leonard Williams.

“Por mucho que se sienta bien conseguir una captura, eso se siente igual de bien escucharlo”, comentó Williams. “Cuando podemos jugar con dos profundos (safeties) y detener la carrera con solo cuatro linieros, sabiendo que al menos dos o tres de nosotros estamos recibiendo dobles equipos, eso significa que no solo estamos deteniendo el doble equipo, sino que estamos venciendo a los dobles equipos”.

Solo dos equipos permitieron menos yardas por carrera por juego esta temporada que los Seahawks, quienes también están empatados en el séptimo lugar con más capturas con 47.

Errores de Myers

Jason Myers rompió el récord de la NFL de puntos por un pateador en una temporada con 171, superando los 166 de David Akers en 2011. Pero Myers tuvo dificultades en la victoria de cierre de temporada de Seattle en San Francisco, acertando dos de cuatro mientras fallaba desde 47 yardas y 26 yardas. Myers había convertido 18 intentos de gol de campo consecutivos antes del juego del sábado pasado.

Cross regresa

Los Seahawks finalizaron una extensión de contrato con Charles Cross el martes, y se espera que el tackle izquierdo de cuarto año regrese para los playoffs. Se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular por una lesión en el tendón de la corva.

