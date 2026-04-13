Timberwolves reciben de vuelta a Garnett y vencen a Pelicans en cierre de temporada regular

Los Timberwolves de Minnesota dieron descanso a casi todos sus titulares de cara a los playoffs durante una victoria por 132-126 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el domingo, mientras el ícono de la franquicia Kevin Garnett hizo una aparición especial en la noche de agradecimiento a los aficionados en el cierre de la temporada regular.

Con los Timberwolves asegurados en el puesto número 6 de la Conferencia Oeste y los Pelicans eliminados desde hace tiempo, el principal atractivo fue la primera visita de Garnett al Target Center en ocho años.

Los Timberwolves (49-33) sentaron a nueve de sus 10 mejores jugadores, dándole al favorito de la afición Joe Ingles una titularidad simbólica en una actuación de 15 puntos y 10 asistencias. El alero novato Joan Beringer sumó 24 puntos, 12 rebotes y siete tapones.

Jeremiah Fears anotó 36 puntos y capturó 10 rebotes, y Derik Queen añadió 30 puntos con un récord personal de 22 rebotes para los Pelicans (27-55), que obtuvieron años de novato productivos de sus dos selecciones de primera ronda del draft en medio de otra temporada afectada por las lesiones. Fears disputó 82 partidos y Queen jugó 81.

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